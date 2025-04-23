Владимир Зеленский отменил визит на переговоры в Лондоне по Украине, чтобы не оказаться в ловушке Соединенных Штатов, пишет Independent.

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«Оказавшись в ловушке в Овальном кабинете и выпотрошенный Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, он избежал анфиладного обстрела от отборной команды американских дипломатов в лондонской зоне поражения, вообще не появившись», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что, получив предупреждение, что его предполагаемая цель не попадется ему на глаза, американский госсекретарь Марко Рубио полностью отменил свою поездку и остался в США. Хотя спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога оставили в Лондоне наблюдать, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сопровождает своего украинского коллегу Андрея Сибигу на значительно более низкие «переговоры».

Обозреватель издания приходит к выводу, что как минимум британские хозяева Киева не были обременены тем, что могло бы стать исторической неразберихой, в которой Зеленскому был бы предъявлен ультиматум Вашингтона и Москвы, а затем глава киевского режима был бы выставлен как отвергающий переговоры поджигатель конфликта, ответив «нет».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф отказались от встречи в Лондоне после слов Зеленского о Крыме.