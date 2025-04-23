В Еврокомиссии отреагировали на идею признать Крым частью России

Европейский союз (ЕС) не хочет спекулировать по поводу последствий возможного признания США Крыма частью России. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, передает агентство Reuters.

«Я не буду спекулировать. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины», — сказал представитель ЕК.

Названа причина срыва переговоров в Лондоне

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США предложат Украине и Евросоюзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

При этом верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США не использовали все рычаги давления на Россию, и сообщество не принимает стратегию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта по Украине. Она также отвергла идею возможного признания территориального статуса Крымского полуострова.