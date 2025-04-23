«Трамп умоет руки»: Хазин предупредил о срыве диалога по Украине
Экономист Михаил Хазин считает, что после обсуждения ситуации на Украине с Россией президент США Дональд Трамп готов «умыть руки», так как Киев не идет на деэскалацию. Об этом Хазин рассказал «Царьграду».
Ранее СМИ сообщили, что 23 апреля на переговорах в Лондоне США предложат украинской и европейской делегациям признать Крым российским и заморозить боевые действия. Financial Times писала, что Россия предложила заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения войск.
Как отмечали источники СМИ в Киеве, среди американских предложениях «есть идеи, с которыми Киев согласен, и те, с которыми - нет». Публично Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским «юридически». Незадолго до этого глава Госдепартамента США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон откажется от участия в урегулировании, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.
«Американцы позвонили в Россию. [Главе РФПИ Кириллу] Дмитриеву позвонили, [главе МИД РФ Сергею] Лаврову позвонили, [президенту РФ Владимиру] Путину позвонили. А те им говорят: дескать, ребяты, мы же договорились по энергообъектам не стрелять, и мы-то не стреляем, а они? Вы хоть сначала научитесь их контролировать», - так ситуацию описал Хазин.
По его мнению, после срыва диалога по украинскому кризису Трамп захочет снять с Америки обязательства по мирному урегулированию и заняться внутренними делами. Хазин считает, что единственное, что по-настоящему волнует Трампа во внешней политике, - это ситуация вокруг Тайваня.
«Он это прямым текстом говорил, что умоет руки. Никто просто его не слушал, все считали, что он болтун пустой. А он не пустой болтун. Просто он играет в другую игру. Не в экономику, а в политику. И играет очень хорошо», - заключил Хазин.