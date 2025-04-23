Стало известно об ультиматуме Трампа Украине

Украинская делегация направлялась в Лондон для обсуждения 30-дневного перемирия, которое, как сообщается, поддержали Франция и Великобритания, однако администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ультиматум и настаивала на принятии собственного мирного плана.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа вместо этого хочет сосредоточиться на плане мирного соглашения президента, представленном Украине как вариант "либо принимай, либо уходи"», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что мирный план США по Украине включает в себя отмену антироссийских санкций и неформальное признание Крыма российским, что Киев считает неприемлемым.

Ранее стало известно, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине из семи пунктов. Первые два пункта включают немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Третий пункт — отказ Украины от членства в НАТО.