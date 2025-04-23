Причиной срыва переговоров представителей Великобритании, Франции, США, ФРГ и Украины в Лондоне стал отказ Киева признавать Крым российским.

Об этом сообщает Sky News.

Авторы публикации напомнили, что мирный план США, который стороны должны были обсудить в Лондоне, предусматривает признание Вашингтоном Крыма частью России.

«Однако Владимир Зеленский во вторник это предложение отверг», — пишут журналисты.

В Кремле ответили на вопрос об ультиматуме США по Украине

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что госсекретарь Марко Рубио не поедет в Лондон. Она назвала его очень занятым человеком и одним из самых активных госсекретарей США.