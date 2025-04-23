Польша призвала Китай остановить войну на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Китаю использовать свои возможности для достижения мира на Украине и прекращения боевых действий, передает Bloomberg.

Польша обратилась к Китаю с призывом по Украине
© РИА Новости

Польский министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Украине, передает Bloomberg.

«Мы считаем, что Китай может привнести новую ценность в мировой порядок, если – и у него есть средства для этого», – приводит агентство слова Сикорского на ежегодном обращении к польскому парламенту.

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Глава польского МИДа выразил надежду на способность КНР положить конец конфликту на Украине.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин положительно отреагировал на объявленное перемирие и позитивно оценил развитие переговорного процесса в отношении конфликта на Украине.

В начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонной беседе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном призвала Китай активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

При этом текущие усилия участников переговорного процесса привели к тому, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф отказались от поездки в Лондон для переговоров по Украине, что значительно снизило престиж мероприятия.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне.

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