Алаудинов назвал виновников войны в Чечне и распада СССР

Если бы со второй половины 1980-х годов у власти были здравомыслящие политики, не было бы ни развала СССР, ни военной кампании в Чечне. Об этом в среду, 23 апреля, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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По словам военного, государственники и чиновники по типу бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса были виновниками политического кризиса в стране. Командир «Ахмата» вспомнил известный видеоролик периода приватизации, в котором Чубайс объяснил продажу предприятий по заниженной цене необходимостью избавиться от прежней идеологии и «забить еще один гвоздь в крышку гроба коммунизма».

— Мы слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных, которые все лежали и мечтали о том, каким образом, откуда нас будут кусать, — передает слова Алаудинова Telegram-канал Молотов «Ахмат».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь выразил мнение о том, что СССР распался из-за упадка духовных ценностей, одним из вестников которого стал выход в прокат в 1989 году фильма «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского.