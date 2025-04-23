Россию и Персидский залив может связать новая ж/д магистраль

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о работе над проектом, в рамках которого новая железнодорожная магистраль может связать Россию и Персидский залив через Иран. Об этом сообщает «Интерфакс».

Хуснуллин подчеркнул, что уже несколько лет идут работы над созданием автомобильного коридора «Север-Юг», который проходит от Санкт-Петербурга до Персидского залива. Помимо этого, власти прорабатывают возможность строительства железной дороги через Иран.

Вице-премьер РФ сообщил, что российская часть автомобильного маршрута готова «в значительной степени». За 2024 год в эксплуатацию были введены несколько обходных дорог. Также запланировано строительство обходных дорог в Дагестане.

Хуснуллин добавил, что участок автомобильного коридора «Север-Юг», проходящий по территории Азербайджана, в основном завершен. В Иране до портов Персидского залива ведет скоростная трасса, но местами она «требует расширения».

Россия, Иран, Индия, а также соседние страны совместно развивают транспортный коридор, призванный стать более дешевой и быстрой альтернативой Суэцкому каналу. Маршрут способен сократить время и стоимость доставки товаров примерно на 30-40 процентов.