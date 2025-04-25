Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась воспользоваться зависимостью Евросоюза от газа. Об этом он написал в соцсети X.

«Поэтому мы решили ввести санкции против России 17 раз, отрезать ЕС от российского газа», — подчеркнул он.

Христофору также отметил, что своей политикой Евросоюз «приблизил Россию к Китаю и обеспечил экономике РФ рост на 4,5 процента».

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители и заключать новые контракты. Как отмечалось, ЕК рассматривает юридические варианты, которые позволят компаниям нарушать контракты с Россией на поставки газа без риска штрафов. Стратегия Евросоюза по отказу от российских энергоносителей к 2027 году подразумевает в том числе отказ региона от закупок газа из РФ.