Власти Австралии начали массовые отстрелы коал

За последний месяц в австралийском штате Виктория снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал, что вызвало жаркие споры среди депутатов парламента и защитников дикой природы. Как сообщает Sky News, животные были убиты в национальном парке Будж-Бим на западе штата в ходе плановой акции по отстрелу после мартовского лесного пожара, уничтожившего около двух тысяч гектаров кустарников.

Представители органов охраны окружающей среды заявили, что отстрелы коал необходимы, поскольку многие животные серьезно ранены, обезвожены или находятся на грани голодной смерти. Привлечение снайперов на вертолетах стало первым в истории штата случаем отстрела коал.

Глава правительства Виктории Джасинта Аллан выступила в защиту отстрела, заявив, что убитые коалы находились «в очень тяжелом положении». По ее словам, решение об отстреле было принято после «всесторонних оценок».

Министерство энергетики, окружающей среды и борьбы с изменением климата (DEECA) осуществляет надзор за операцией, которую подвергают сомнению защитники дикой природы, включая президента Koala Alliance Джесс Робертсон.

«С вертолета невозможно определить, находится ли коала в тяжелом положении», - подчеркнула Робертсон.

Депутат от австралийской Партии справедливости для животных Джорджи Перселл выразила обеспокоенность по поводу нерожденных детенышей, попавших под отстрел.

Коала - национальный символ Австралии. В некоторых частях страны эти сумчатые находятся под угрозой исчезновения. За последние два десятилетия численность их популяции в некоторых районах Австралии сократилась вдвое. Гибель этих животных по разным причинам указывает на серьезные проблемы, включая изменение климата.

Животные голодают не только из-за пожара, но и потому, что вырубка леса и застройка уничтожили большую часть их среды обитания в Виктории. Австралийское исследование, опубликованное в 2023 году, показало, что примерно 40 процентов среды обитания коал сильно подвержены пожарам, и этот процент будет увеличиваться в ближайшие десятилетия по мере потепления планеты.

В конце 2019-го и в начале 2020 года катастрофические пожары опустошили восточную Австралию, убив или лишив крова около трех миллиардов животных, включая примерно 60 тысяч коал. Ученые говорят, что изменение климата сделало условия для этих пожаров более вероятными.