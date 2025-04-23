В Ватикане назвали количество кардиналов, которые примут участие в конклаве

На конклав, который назовет имя нового Папы Римского, съедутся 133 кардинала. Первоначально их должно было быть 136, но два кардинала - почетный архиепископ Валенсии Антонио Каньисарес и почетный архиепископ Сараево Винко Пульич - отказались от участия в этих выборах по состоянию здоровья, а осужденный за финансовые нарушения и мошенничество кардинал Анджело Беччиу был отстранен от всех дел Ватиканом.

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В настоящее время Коллегия кардиналов состоит из 252 священнослужителей, но далеко не все из них могут принять участие в конклаве. Это разрешено только кардиналам, которым менее 80 лет, этим и объясняются первоначально озвученные цифры в 135-136 человек, на плечи которых ляжет выбор преемника Папы Франциска (некоторые СМИ изначально учитывали ситуацию с Беччиу).

Одному из кандидатов на Папский престол необходимо заручиться поддержкой двух третей участников конклава. То есть в этот раз ему нужно набрать не менее 89 голосов.

Интересно, что из общего числа кардиналов-выборщиков 108 были назначены Папой Франциском, 22 - Бенедиктом XVI, еще пять - Иоанном Павлом II.

Апостольская конституция Universi Dominici Gregis требует, чтобы конклав собрался через 15-20 дней после смерти понтифика. Это значит, что выборы нового Папы Римского начнутся между 5 и 10 мая. Кстати, хотя Папой Римским может быть избран любой крещеный человек, понтифика обычно избирают из числа членов Коллегии кардиналов.

Тем временем в Ватикане началось прощание с Папой Франциском, гроб с его телом был перенесен в собор Святого Петра. Похороны пройдут в субботу.