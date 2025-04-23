Раскрыты опасения госсекретаря США из-за Украины
Госсекретарь США Марко Рубио опасается, что Украина может вернуться к жестким позициям в переговорах, тем самым препятствуя любому прогрессу в урегулировании конфликта.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«По словам европейского чиновника, Рубио выразил обеспокоенность по поводу того, что Украина может вернуться к своим жестким позициям в переговорах, которые будут препятствовать любым прорывам в разрешении кризиса», — передает агентство слова источника.