Reuters: Еврокомиссия ищет способы запретить закупки топлива в России

Еврокомиссия (ЕК) оценивает, может ли Брюссель принять закон, запрещающий компаниям из Евросоюза подписывать новые контракты на поставку российского ископаемого топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Собеседник Reuters рассказал, что ЕС также работает над правовыми вариантами, которые позволят компаниям ЕС разрывать существующие контракты на поставку газа с Россией без каких-либо штрафных санкций. Поскольку некоторые члены ЕС обещают блокировать любые санкции против российского газа, ЕК рассматривает другие инструменты, аналогичные санкциям, подчеркивает агентство.

Еврокомиссия планирует изложить эти варианты в дорожной карте, которая должна быть представлена ​​6 мая. Один из вариантов - запрет на заключение новых контрактов - направлен на сокращение спотовых закупок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа (СПГ), поясняет Reuters.

Хотя поставки российского трубопроводного газа резко сократились с начала 2022 года, ЕС увеличил импорт российского СПГ. В 2024-м 19 процентов от общего объема поставок газа и СПГ в ЕС по-прежнему поступали из России.

По словам источника Reuters, еще одна идея ЕК заключается в предоставлении компаниям правовых оснований для ссылки на форс-мажорные обстоятельства и выхода из российских газовых контрактов без штрафных санкций.

Если ЕК решит продвигать один из этих вариантов, она разработает законодательство под него. Затем эти законопроекты рассмотрит Европарламент, который либо одобрит их, либо отклонит.

Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев, запрошенных Reuters. В ЕК подчеркнули, что любые меры по ограничению импорта российских энергоносителей не должны наносить большого ущерба ЕС, а также должны учитывать энергетическую безопасность Европы и цены на топливо.