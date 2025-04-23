Украина сделала неожиданное заявление перед срывающимися переговорами в Лондоне

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с американцами и европейцами, прибыл в Лондон и сделал заявление на фоне сообщений о том, что главы внешнеполитических ведомств США и европейских стран отказались от участия в этой встрече.

По словам Ермака, украинская делегация не стала понижать уровень своего представительства. В Лондон также прибыли глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

"Несмотря ни на что будем работать ради мира", - заявил Ермак в своем телеграм-канале.

Он добавил, что путь к миру непрост, но Украина остается "преданной мирным усилиям". Ермак также заверил, что Украина "не является препятствием на пути к миру".

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По словам Ермака, на сегодняшней встрече с находящимися в британской столице американскими и европейскими собеседниками пойдет разговор "о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования".

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Британии, Франции и Германии приняли решение не участвовать в переговорах в Лондоне после того, как от этой встречи отказались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом, по данным американских СМИ, Рубио и Уиткофф отказались лететь в Лондон из-за заявления Владимира Зеленского об отказе признать российский статус Крыма, что являлось одним из ключевых условий плана Дональда Трампа.

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале написал, что отказ Рубио от встречи в Лондоне - это "результат жесткого соприкосновения Вашингтона с интригами Лондона и Парижа, а также непредсказуемости поведения Зеленского".