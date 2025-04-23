Венгерский аналитик Золтан Кошкович в социальной сети Х (бывшая Twitter) обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в желании сорвать сделку по Украине после ее заявления о Крыме.

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"Американские и российские условия намного лучше, чем Киев имел право ожидать. И все же Кая Каллас хочет сорвать сделку. Это действительно чудовищно", — поделился своей точкой зрения он.

Отказ от условий, которые предлагают Российская Федерация и Соединенные Штаты, по мнению Кошковича, будет означать преднамеренное массовое убийство украинцев.

Каллас в комментарии агентству AFP говорила о том, что Европейский союз никогда не признает Крым территорией Российской Федерации и назвала полуостров Украиной.

22 апреля американская газета Washington Post (WP) сообщила, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 23 апреля в Лондоне. Кроме того, по информации Financial Times (FT), Уиткофф на этой неделе планирует посетить Российскую Федерацию, где и находится "настоящий стол переговоров". Газета New York Times (NYT) также писала о том, что американский госсекретарь Марко Рубио отменил поездку в Лондон из-за отказа главы киевского режима Владимира Зеленского признать Крым частью Российской Федерации.

23 апреля телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и ФРГ, судя по всему, тоже отложили поездку в британскую столицу после отмены визита туда Рубио и Уиткоффа.