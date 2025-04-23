Кипрский журналист Алекс Христофору в социальных сетях заявил, что отказ государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Марко Рубио посетить Лондон из-за главы киевского режима Владимира Зеленского подорвал мирный план специального посланника Трампа Кита Келлога.

По его словам, накануне Зеленский выступил против условий плана Келлога признавать Крым российским.

«В настоящий момент данный план с треском проваливается, и сам Келлог потерпит большую неудачу. Уиткооф и Рубио в этом участвовать также не будут», - отметил Христофору.

Он уточнил, что сейчас у президента США Дональда Трампа будет хороший повод выйти из процесса переговоров по украинскому кризису, а РФ сможет и дальше продолжать выполнять свои цели на Украине.