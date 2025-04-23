Обзор иноСМИ: Киев против мирного плана Трампа и цель Лондона на Украине

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Основатель Давосского форума попал под следствие

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб оказался под следствием созданной им организации из-за письма анонимного осведомителя, обвинившего 87-летнего Шваба и его жену в «финансовых и этических проступках». Как сообщает The Wall Street Journal, анонимное письмо было отправлено на прошлой неделе правлению ВЭФ и вызвало обеспокоенность по поводу управления Давосским форумом и корпоративной культурой в организации.

Письмо включало обвинения, что семья Шваб смешивала свои личные дела с ресурсами форума без надлежащего надзора, включая использование роскошной недвижимости и путешествия. В письме утверждалось, что Шваб просил сотрудников снимать тысячи долларов в банкоматах от его имени, а также использовал средства ВЭФ для оплаты массажа в отелях. Его супруга якобы проводила «символические» встречи от имени форума с целью оправдать поездки на отдых за счет ВЭФ. Объявление о начале расследования было сделано на следующий день после того, как Шваб сообщил о своей немедленной отставке с поста председателя, не указав причину. Шваб все обвинения отрицает. Представитель его семьи заявил, что Клаус Шваб намерен подать иск против того, кто стоит за анонимным письмом, и «любого, кто распространяет эту ложь».

Axios: Киев пытается заменить план Трампа 30-дневным перемирием

США ожидают, что в среду, 23 апреля, по итогам встречи в Лондоне Украина даст свой ответ на мирное рамочное предложение, которое включает признание Крыма российским и «неофициальное» признание российского контроля над новыми регионами, сообщает Axios со ссылкой на источники, «непосредственно знакомые» с американским предложением. По словам собеседников Axios, одностраничный документ, представленный США украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как «окончательное предложение» президента Дональда Трампа. При этом за последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки, что они хотели бы обсудить в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план Трампа.

Белый дом подчеркивает, что откажется от участия в урегулировании, если стороны не заключат сделку в ближайшее время. Как отмечает издание, предложение Трампа потребует серьезных уступок от Владимира Зеленского, который ранее исключал возможность признания Крыма и новых регионов РФ. Источник, близкий к Киеву, заявил Axios, что Украина считает это предложение «крайне пристрастным». В документе «очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато и в общих чертах сказано о том, что получит Украина». В соглашении подчеркивается, что Украина не станет членом НАТО, и отмечается, что она «может стать» частью ЕС. Также документ предполагает отмену санкций против России, вводившихся с 2014 года, расширение экономического сотрудничества с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах, и некую «надежную гарантию безопасности» для Украины в виде сил из европейских и неевропейских стран.

Министр обороны Британии назвал цель Лондона на Украине

Британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон стремится играть «уникальную роль» в украинском конфликте, так как «оборона Великобритании начинается с Украины», сообщает британское издание The i Paper. Перед переговорами с США в Лондоне Хили заявил, что Британия стремится «поставить Украину в максимально сильную позицию на поле боя и в переговорах, а также подготовить строительные блоки для прочного мира, который защитит суверенитет Украины».

По словам Хили, в ходе переговоров в Лондоне 23 апреля будут обсуждаться вопросы, «каким может быть прекращение огня и обеспечение мира в широком направлении». Хили добавил, что совместно с Францией Британия продвигает отправку на Украину миротворческой миссии, которая сможет обеспечить «безопасное небо и море, мир на земле и поддержит ВСУ, чтобы они стали самым эффективным оборонительным средством». The i Paper напомнила, что Россия не раз отвергала идею отправки на Украину миротворцев из стран НАТО.

Земля в шаге от «эры депопуляции»

На протяжении десятилетий исследователи предупреждали о перенаселении Земли. Но сейчас рождаемость падает так быстро, что даже демографы удивляются, пишет немецкое издание Die Welt. Как показывает глобальный обзор, падение рождаемости во множестве стран коренным образом изменит общество и соотношение сил во всем мире. Пока население планеты растет быстрее, чем когда-либо за последние сто лет. По последним расчетам, пик увеличения популяции придется на 2080-е годы, когда население планеты составит около десяти миллиардов человек. После этого - к 2100 году - численность человечества начнет сокращаться.

Эту тенденцию можно наблюдать уже сегодня: во многих регионах рождаемость быстро падает. Сейчас среднее количество детей на одну женщину в мире составляет 2,2 - чуть выше так называемого коэффициента воспроизводства населения (2,1), ниже которого численность населения начинает сокращаться. Только в странах Африки к югу от Сахары женщины по-прежнему рожают в среднем четырех детей. Демографы отмечают, что снижение рождаемости в основном связано с повышением уровня образования в мире, доступностью противозачаточных средств и положением женщин в обществе. Американский ученый-демограф Николас Эберстадт считает, что эта тенденция необратима. По его словам, на планете начинается «эпоха депопуляции»: человеческой цивилизации предстоит жить в мире сокращающегося и стареющего населения. Постоянное сокращение работоспособного населения приведет к тому, что обеспечивать финансирование пенсий и медицинского обслуживания будет всё труднее. В результате людям придется работать дольше. При этом доля европейцев в мировом населении будет уменьшаться, а доля африканцев - расти.

Reuters: руководству UniCredit запретили посещать Россию с 2022 года

Агентство Reuters сообщает, что руководству итальянского банка UniCredit не разрешалось посещать Россию с начала конфликта на Украине в 2022 году. Кто именно ввел такой запрет в отношении руководства банка и какова цель этих мер, не уточняется. Следуя требованиям надзорных органов ЕС, UniCredit резко сократил свое присутствие в России в последние годы, но по-прежнему управляет местной дочерней компанией. На прошлой неделе правительство Италии дало банку девять месяцев на прекращение деятельности в РФ. Власти страны решили установить обязательные условия перед одобрением предложения UniCredit о покупке конкурирующего Banco BPM.

Как отмечает Reuters со ссылкой на текст указа итальянского правительства, Рим считает, что необходимо принять «строгие и осмотрительные меры, чтобы избежать даже малейшего риска того, что сбережения, собранные Banco BPM, пойдут на пользу российской экономической системе, что представляет явные риски для национальной безопасности». Правительство заявило, что у UniCredit нет достаточного контроля над своим российским бизнесом, поскольку местному подразделению не разрешается делиться информацией о клиентах или обеспечивать соблюдение политики группы. В UniCredit отметили, что предписания правительства могут подорвать способность компании действовать «осмотрительно» в будущем, и что пока она не может принять никаких решений по заявке на покупку Banco BPM.