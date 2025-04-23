Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть причастен к похищению в Кишиневе бывшего судьи, а также к планированию терактов в Приднестровье. Об этом стало известно из записанного разговора бывшего сотрудника службы безопасности Молдавии Дмитрия Руснака, деятельность которого пресекла ФСБ, передает Telegram-канал «Приднестровец».

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По его словам, человек из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Николай Чаус скрывался от украинских властей и пропал в апреле 2021 года в Кишиневе. Позже он был найден в Винницкой области и осужден за взяточничество. Руснак рассказал, что после похищения судьи Буданов попросил организовать ему встречу с главой службы безопасности Молдавии Александром Есауленко, на которой они обсуждали террористические акты на территории Приднестровья.

Ранее Буданов усомнился в необходимости предоставлять людям всю правду о конфликте. Он добавил, что не имеет в виду намеренное «искажение реальности или что-то такое».