В соборе Святого Петра началось публичное прощание с Папой Франциском

Гроб с телом Папы Франциска был доставлен в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались, чтобы проститься с понтификом перед официальными похоронами.

Гроб с телом Папы Римского Франциска был доставлен в собор Святого Петра из дома Святой Марфы, где понтифик скончался 21 апреля, передает ТАСС.

Публичное прощание началось сразу после торжественного шествия и заупокойной молитвы, которую провел кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Кардиналы, архиепископы, епископы и церковные служители прошли по площади перед гробом, сопровождаемые почетным караулом швейцарских гвардейцев.

В обряде используются упрощенные процедуры, которые Франциск утвердил еще при жизни, изменив традиционный порядок прощания с понтификом.

На площади Святого Петра собрались тысячи верующих, власти Рима оценивают возможное число присутствующих до 100 тыс. человек.

Для обеспечения безопасности территории вокруг собора и главных транспортных узлов приняты беспрецедентные меры, установлен режим бесполетной зоны, используется система перехвата беспилотников. Прощание с Франциском продлится до 25 апреля, а на 26 апреля запланированы похороны в присутствии представителей различных государств, коронованных особ и религиозных лидеров.

Ранее были опубликованы первые официальные фотографии с телом понтифика в традиционных облачениях и в окружении швейцарских гвардейцев.

Между тем президент России Владимир Путин не планирует посещать церемонию похорон, представитель российской делегации на мероприятии пока не определен.