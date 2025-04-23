На Западе рассказали о последствиях для ЕС и НАТО признания США Крыма частью России

Lenta.ru

Признание США Крыма частью России может стать «точкой кипения» на переговорах по Украине и спровоцировать кризис в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. О последствиях признания за российской стороной полуострова пишет газета Financial Times (FT).

На Западе рассказали о последствиях для ЕС признания США Крыма частью России
© РИА Новости

«Это рискует стать вызывающей беспокойство точкой кипения на переговорах, поскольку европейские союзники по НАТО взвешивают свои принципы против того, чтобы угодить [президенту США Дональду] Трампу и избежать хаотичного выхода США из военного альянса» — поясняет FT.

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Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

15 апреля руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что администрация США не стремится к тому, чтобы НАТО помогала Западу с ведением войн. По ее словам, Североатлантический альянс задумывался как объединение, «которое не позволит злодеям творить зло». По мнению дипломата, сегодня есть страны, которые должны вкладывать больше финансов в НАТО.

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