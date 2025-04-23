Пекин ответил на обвинения Киева в военной помощи России

Китайские власти категорически против необоснованных обвинений и манипуляций Киева из-за якобы участия китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ в украинском конфликте и оборонного сотрудничества с Москвой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

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"Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций", - подчеркнул он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил прокомментировать недавний вызов посла КНР в украинский МИД.

Как уточнил Го Цзякунь, Пекин уже излагал свою позицию по указанному вопросу.

Посла Китая вызвали в МИД Украины

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство сообщило, что посол КНР в Киеве Ма Шэнкунь был вызван в МИД Украины из-за якобы участия китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ и оборонного сотрудничества с Москвой.