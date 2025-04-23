Пекин ответил на обвинения Киева в военной помощи России

Пекин выступил против манипуляций Киева о помощи Китая РФ в конфликте на Украине
Китайские власти категорически против необоснованных обвинений и манипуляций Киева из-за якобы участия китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ в украинском конфликте и оборонного сотрудничества с Москвой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций", - подчеркнул он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил прокомментировать недавний вызов посла КНР в украинский МИД.
Как уточнил Го Цзякунь, Пекин уже излагал свою позицию по указанному вопросу.
Посла Китая вызвали в МИД Украины
Ранее украинское внешнеполитическое ведомство сообщило, что посол КНР в Киеве Ма Шэнкунь был вызван в МИД Украины из-за якобы участия китайских граждан в боевых действиях на стороне РФ и оборонного сотрудничества с Москвой.