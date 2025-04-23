Стало известно, на какой машине будет передвигаться Си Цзиньпин в Москве

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин будет передвигаться на автомобиле китайского бренда Hongqi во время своего визита в Москву в мае.

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Сообщается, что на время празднования Дня Победы в Москве компания Hongqi передаст 20 представительских седанов Hongqi H9 и 10 бизнес-минивэнов HQ10 для транспортировки гостей во время праздничных мероприятий.

— Господин Си будет передвигаться на автомобиле Hongqi N701, — сообщил источник в разговоре с ТАСС.

О том, что китайский лидер принял приглашение на празднование Дня Победы в столице России, стало известно в феврале этого года. Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что в Китае организуют мероприятия, которые будут посвящены 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Кроме того, 9 мая российскую столицу посетят президенты Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев соответственно.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия в целом планирует пригласить на празднование Дня Победы делегации из стран антигитлеровской коалиции.