Представители европейских стран в ходе переговоров с США отказываются снимать санкции с России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Агентство подчеркивает, что Европа "все больше обеспокоена" попытками администрации Трампа наладить отношения с Москвой.

Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери части территорий

При этом предложения Вашингтона в рамках возможного мирного процесса оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева. Речь идет, в частности, о признании Крыма российским и о снятии санкций с России. В Евросоюзе не намерены смягчать рестрикционный режим до завершения переговоров.

Reuters также отмечает, что европейские дипломаты считают нереалистичным достижение каких-либо договоренностей в ближайшее время. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что Москва и Киев на этой неделе заключат соглашение, которое положит конец конфликту.