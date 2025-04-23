Илон Маск намерен сократить свое время работы в администрации Трампа

Миллиардер Илон Маск заявил, что время его работы на администрацию президента США Дональда Трампа "заметно сократится". Об этом сообщает телеканал Sky News.

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По словам Маска, это произойдет уже в мае. Он намерен уделять вопросам госуправления "один-два дня в неделю". При этом, он не намерен полностью уходить из администрации и хотел бы работать в Департаменте эффективности правительства (DOGE) до конца президентского срока Дональда Трампа. Своей целью он по-прежнему видит борьбу с необоснованными тратами и мошенничеством.

Как подчеркивает Sky News, заявление Маска последовало после серьезного сокращения прибыли принадлежащей ему компании Tesla. Квартальная прибыль компании упала на 71%, цена акций компании уменьшилась более чем на 50% с момента рекордного максимума в середине декабря.