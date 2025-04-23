Илон Маск намерен сократить свое время работы в администрации Трампа

Российская Газета

Миллиардер Илон Маск заявил, что время его работы на администрацию президента США Дональда Трампа "заметно сократится". Об этом сообщает телеканал Sky News.

Илон Маск намерен сократить свое время работы в администрации Трампа
© Российская Газета

По словам Маска, это произойдет уже в мае. Он намерен уделять вопросам госуправления "один-два дня в неделю". При этом, он не намерен полностью уходить из администрации и хотел бы работать в Департаменте эффективности правительства (DOGE) до конца президентского срока Дональда Трампа. Своей целью он по-прежнему видит борьбу с необоснованными тратами и мошенничеством.

Как подчеркивает Sky News, заявление Маска последовало после серьезного сокращения прибыли принадлежащей ему компании Tesla. Квартальная прибыль компании упала на 71%, цена акций компании уменьшилась более чем на 50% с момента рекордного максимума в середине декабря.

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