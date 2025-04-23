Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери части территорий

Французское и британское руководство "открыто для сценария", при котором Украина согласится признать утрату некоторых территорий, официально вошедших в состав РФ, в рамках возможного соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в дипломатических кругах двух стран.

При этом, как отмечают источники, в Лондоне и Париже считают, что в обмен на подобное признание Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности и твердую экономическую поддержку для дальнейшего развития. В то же время и Франция, и Великобритания предпочли бы вариант, при котором Киев признал бы утрату территорий только де-факто без формального закрепления сложившегося положения вещей. В качестве примера они привели соглашение о перемирии между КНДР и Республикой Корея, которое положило конец Корейской войне 1950-1953 годов.

В Европе опасаются признания Крыма российским

В целом, как указывает WSJ, перспектива официального признания потери территорий вызвала обеспокоенность у украинского руководства и правительств стран - союзниц Киева в Европе. При этом издание отмечает, что для реализации такого шага на Украине придется преодолеть ряд больших политических и юридических сложностей, препятствующих подобному сценарию.

Как ранее сообщала газета The Daily Telegraph, на предстоящей встрече по урегулированию украинского конфликта 23 апреля в Лондоне официальные лица США представят Украине, Франции и Великобритании план мирного урегулирования из семи пунктов. По данным издания, Вашингтон предложит немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание российского суверенитета над Крымом и фактического контроля РФ над территориями, официально вошедшими в состав России после 2022 года. В преддверии встречи в Лондоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для газеты Financial Times назвал переговоры между Россией и США по вопросу конфликта на Украине непростыми и требующими времени. Он также предупредил, что ожидать немедленных результатов от этого процесса не стоит.