Отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снизил значимость мирных переговоров

Решение госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа отказаться от поездки в Лондон для переговоров по Украине значительно снизило престиж мероприятия, пишет Financial Times.

По данным издания, ожидания европейских стран, которые рассчитывали укрепить свою роль в мирных переговорах, не оправдались, передает ТАСС.

В Европе встречу рассматривали как ключевое подтверждение своего участия в процессе, однако отсутствие ведущих американских дипломатов стало для них разочарованием.

В материале подчеркивается, что возможное признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом способно привести к серьезному дипломатическому конфликту внутри Евросоюза и НАТО.

FT отмечает, что для европейских членов альянса такая позиция создает сложный выбор между собственными принципами и необходимостью сохранить доверительные отношения с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы не допустить выхода США из НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о статусе Крыма.

Напомним, Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины, а также заявил в интервью Fox News о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.