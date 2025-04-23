США запретили дипломатам участвовать в годовщине конца войны во Вьетнаме

Администрация президента США Дональда Трампа рекомендовала американским дипломатам во Вьетнаме воздержаться от участия в церемониях, посвящённых 50-летию окончания Вьетнамской войны.

Об этом пишет The New York Times.

«Администрация Трампа сказала своим высокопоставленным дипломатам во Вьетнаме не принимать участие в мероприятиях, посвящённых 50-летию окончания войны», — говорится в сообщении.

По данным газеты, власти США опасаются, что упоминание поражения в войне во Вьетнаме может омрачить 100-й день второго срока Трампа, который приходится на ту же дату.

Уточняется, что под запрет подпало участие даже высокопоставленных лиц, включая посла США во Вьетнаме Марка Наппера.

Ранее сообщалось, что 68 военнослужащих Вьетнама примут участие в параде Победы в Москве.