Росавиация: в Казани и Ульяновске временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Казани и Ульяновска временно ограничены прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:30 МСК введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в сообщении. По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения полетов. До этого Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как подчеркнул пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Накануне ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.