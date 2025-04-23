Пока вы спали: ожидания США от Украины и подробности о теракте в Индии

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Стартовали испытания первой в РФ системы спутниковой связи для беспилотников

В России начались испытания первой системы спутниковой связи для беспилотных летательных аппаратов среднего класса. Об этом сообщает ТАСС.

Новая технология значительно расширяет радиус действия БПЛА и позволяет использовать подвижные малогабаритные абонентские станции.

Разработка обеспечивает стабильную связь даже в сложных условиях, что делает её важным шагом в развитии беспилотной авиации.

В Индии опубликовали список имен 26 жертв теракта на севере страны

В результате теракта в индийском Джамму и Кашмире погибли 26 человек, все они - мужчины, среди которых большинство являются туристами. Об этом сообщает ТАСС.

В числе жертв также оказались по меньшей мере два иностранца из ОАЭ и Непала, однако информации о россиянах среди пострадавших не поступало.

В ответ на трагедию местные жители планируют провести акцию протеста, а власти продолжают поиски террористов, усиливая меры безопасности в регионе.

Число решений о выдворении иностранцев в 2024 году стало рекордным за девять лет

В 2024 году российские суды вынесли рекордные 174 тысячи решений о выдворении иностранцев, что является самым высоким показателем за последние девять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Основная часть этих решений связана с нарушением правил въезда и пребывания в стране, а также с незаконной трудовой деятельностью.

С 2025 года полномочия по выдворению за определенные административные правонарушения будут переданы также органам полиции, что может изменить подход к миграционным вопросам в России.

Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления президента Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщает ТАСС.

Одним из ключевых предложений, которые планируется обсудить на встрече, является признание Киевом Крыма российской территорией, что вызвало негативную реакцию со стороны украинского лидера.

В то же время остается неясным, примет ли участие в переговорах спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в то время как другие высокопоставленные представители, включая главу офиса Зеленского, уже подтвердили свое участие.

США ждут от Киева ответа на "окончательное предложение" по урегулированию

Вашингтон ожидает от Киева ответа на "окончательное предложение" президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса на встрече в Лондоне 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

В предложении, переданном украинской стороне, содержится требование о "крупных уступках" со стороны Владимира Зеленского, включая признание контроля России над Крымом.

В то же время украинские представители намерены обсудить возможность 30-дневного прекращения огня, что может свидетельствовать о разногласиях в подходах к мирному процессу.