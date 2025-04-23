Моди прервал зарубежный визит из-за теракта в Индии и вернулся в Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прервал свой визит в Саудовскую Аравию из-за произошедшего накануне теракта в районе индийского города Пахалгам на севере страны и досрочно вернулся в Нью-Дели. Сразу же по прибытии в аэропорт Моди провел экстренное совещание с министрами и руководителями служб безопасности южноазиатской республики.

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Индийские СМИ между тем публикуют список имен 26 погибших туристов в результате атаки на территории штата Джамму и Кашмир.

Среди погибших оказались исключительно мужчины, которые были расстреляны в упор. Отмечается, что перед убийством террористы узнавали, какую религию исповедуют их жертвы. Большинство убитых - приехавшие на отдых в район Пахалгама индийцы из разных регионов страны, но среди жертв также числятся два иностранца - граждане ОАЭ и Непала.

Ранее в посольстве РФ в Индии "РГ" сообщили, что информации о пострадавших россиянах в результате теракта не поступало. Посол Денис Алипов выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями атаки на мирных жителей.

"Глубочайшие соболезнования народу и правительству Индии в связи с чудовищным террористическим актом против туристов в Пахалгаме. Россия решительно поддерживает Индию", - написал Алипов в соцсети.

Вчерашнее нападение на севере Индии на гражданских лиц стало самой кровавой вылазкой террористов в этом регионе с 2000 года, сообщает телеканал NDTV. В результате атаки многочисленные туристы спешно покидают прилегающие к Пахалгаму районы, которые за местные природные красоты называют "индийской Швейцарией". Между тем СМИ Индии указывают на нанесенный ущерб экономике территории Джамму и Кашмир, туристическая отрасль которой после произошедшего понесет огромные издержки.

Индийские обозреватели также связывают нападение террористов с тем обстоятельством, что в Индии с визитом находится вице-президент США Джей Ди Вэнс. Таким образом, тератака, за организацией которой в Нью-Дели усматривают внешние силы, по мнению местных комментаторов, призвана дискредитировать индийские власти и нанести стране репутационный ущерб.

В настоящее время в район ЧП перебрасываются дополнительные силы индийских военных и полиции, которые оцепили территорию и разворачивают антитеррористическую операцию.

Премьер-министр Индии Моди пообещал, что все "те, кто совершили этот подлый акт будут привлечены к правосудию и не уйдут от него". "Их злая повестка никогда не пройдет. Наша твердость в борьбе с терроризмом непоколебима и станет только сильнее", написал политик в соцсетях.