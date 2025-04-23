В США объяснили отказ Рубио ехать на переговоры по Украине

Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса является признание Киевом российского статуса Крыма. Однако после отказа Зеленского принять такой вариант, поездка Рубио была отменена.

Пока неизвестно, отправится ли в Лондон спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. На данный момент подтверждено участие только спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога.

Ожидается, что на встрече также будут присутствовать представители Великобритании, Франции и киевских властей. Украинскую сторону представят глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Ранее в Госдепе исключили участие Рубио в переговорах по Украине в Лондоне. Представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Рубио — «очень занятой человек», а также «один из самых активных» госсекретарей.