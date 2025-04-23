На Украине назвали красноречивый момент перед переговорами в Лондоне

Тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф, «два ключевых человека по внешнеполитическим вопросам» в окружении главы государства, не приедут на переговоры по урегулировании конфликта на Украине в Лондон, является красноречивым, сообщает «Страна.ua».

В столицу Великобритании поедет только другой спецпосланник Кит Келлог, который по данным СМИ, утратил свое влияние в Белом доме, отмечает издание.

«Поэтому трудно предположить, что его послали в Лондон вести торги, вырабатывать новые решения "с чистого листа" или же давить на участников переговоров. Скорее роль Келлога — выслушать, что ответят европейцы и Киев на предложения и условия Вашингтона, озвученные американцами в Париже, после чего передать в Белый дом услышанное для принятия дальнейших решений», — говорится в публикации.

Ранее NBC Newsсообщил, что будущий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет «критически важен», поскольку администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на Москву и Киев для прекращения боевых действий.