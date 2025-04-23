Telegraph раскрыл возможные детали плана Трампа о мире на Украине

Газета The Telegraph опубликовала возможные детали предложения американского президента Дональда Трампа о мире на Украине.

Согласно статье соответствующий план состоит из семи пунктов и включает в себя немедленное прекращение огня, прямые переговоры Украины и России, отказ Киева от амбиций НАТО, подписание Украиной минерального соглашения, отмену Соединёнными Штатами всех антироссийских санкций, энергетическое сотрудничество США с Россией, а также признание Крыма частью России.

«Предложение предполагает официальное признание США суверенитета России над Крымом и подразумевает фактическое признание других занятых территорий», — говорится в статье.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа по Украине.

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко при этом выразил предположение, что мирный план Трампа может содержать неожиданные, в том числе для западного сообщества, пункты.