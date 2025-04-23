СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Киев лишится территорий

Британские и французские чиновники «открыты для сценария», при котором Киев признает потерю территорий в пользу России.

Такое заявление было опубликовано в газете The Wall Street Journal с уточнением, что Франция и Великобритания «предпочли бы сделку», по которой Украина признает потерю территорий только «де-факто».

В The Washington Post ранее писали, что США предложат Европе признать Крым российским на переговорах в Лондоне.