В Германии допустили выдворение посла РФ с мероприятий к 80-летию Победы

Власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвящённой разгрому нацистской Германии.

Как утверждает Bild, власти Германии с начала конфликта на Украине запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах.

«Если посол всё равно придёт, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — цитирует РИА Новости директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля.

Министерство иностранных дел Германии ранее отказалось комментировать публикации СМИ о нежелании правительства ФРГ видеть представителей России и Белоруссии на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге, посвящённых 80-летию разгрома нацистской Германии.

Депутат регионального парламента федеральной земли Бранденбург Зина Шёнбрунн, в свою очередь, назвала абсурдом запрет на участие России в мероприятиях в Германии по случаю 80-летия Победы