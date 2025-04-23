Депутат Рады не увидел смысла в переговорах на условиях Украины

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

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Так депутат оценил отказ спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио от участия во встрече в Лондоне.

«Это уже не просто дипломатический сигнал. Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины», — отметил Дубинский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о будущем визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию.

До этого изданию The Wall Street Journal стало известно, что Уиткофф может снова посетить Россию в конце текущей недели.