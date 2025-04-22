Куба анонсировала изменения для туристов

С 1 июля туристы, которым требуется виза, смогут въехать на Кубу только по электронной E-visa. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство туризма страны.

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В ведомстве указали, что электронные визы упростят процедуру пересечения границы. Кроме того, по словам министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранда, E-visa позволит ускорить процесс запроса и обработки визы.

Стоит отметить, что граждан России данное нововведение не касается, поскольку они могут находиться на Кубе без визы до 90 дней.