Киев заявил о готовности пойти на уступки Трампу
Киевские чиновники готовы пойти на ряд уступок президенту США Дональду Трампу ради мирной сделки, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием делегаций США, Франции, Великобритании пройдут 23 апреля.
«Украинские официальные лица сказали, что они готовы пойти на уступки касательно некоторых идей, высказанных Трампом и его командой», — отметил автор статьи.
Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила поездку спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах.