Каллас сделала заявление о Крыме

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России. Об этом сообщает AFP.

По словам Каллас, любое обсуждение этого вопроса является ошибкой, особенно в рамках возможной мирной сделки. Она подчеркнула, что Крым остается для стран Европы территорией Украины.

Помимо этого она также заявила, что США не задействовали все возможные инструменты давления на Россию. При этом Каллас считает, что российская сторона нарушила «пасхальное перемирие».

«Они не соблюдали перемирие. Очевидно, что Россия играет во все эти игры и тянет время и на самом деле не хочет мира. <...> У них (у США — прим. ред.) в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Но они их не использовали», — заявила она.

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