На Западе заявили о «критически важном» раунде переговоров по Украине

Предстоящий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине является «критически важным» на фоне усиливающегося давления на Москву и Киев со стороны Вашингтона. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

По его словам, США ожидают, что на предстоящих переговорах Украина и Европа представят свой ответ на «проект соглашения», который был представлен им спецпосланниками американского главы Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом, а также госсекретарем Марко Рубио на встрече в Париже 17 апреля.

«Предстоящий раунд переговоров является критически важным», — добавил источник NBC.

Детали американского проекта соглашения не раскрывались, но, согласно информации Bloomberg, CNN, The Wall Street Journal и The New York Times, Вашингтон предложил сохранить контроль Москвы над взятыми во время конфликта территориями и снять с повестки обсуждение возможного членства Украины в НАТО. Кроме того сообщается, что США согласились признать Крым частью России и смягчить санкции.

Напомним, что второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Лондоне 23 апреля. В нем примут участие Великобритания, Франция, США и Украина.