На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

Россия предложила США прекратить боевые действия по всей линии фронта в рамках мирного урегулирования конфликта.

Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«По словам собеседников, США [в ответ на инициативу России] выдвинули идеи о возможном урегулировании, которое включает признание Вашингтоном российской собственности на Крымский полуостров, а также, по крайней мере, признание фактического контроля над частями четырех регионов [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области]», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что этот план якобы обсуждался президентом России Владимиром Путиным со специальным посланником американского лидера Стивом Утикоффом в рамках встречи в Санкт-Петербурге.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие окончания боевых действий. При этом уточняется, что Вашингтон оказывает «поразительное» давление на Киев по данному вопросу.