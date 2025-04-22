Зеленский: у Украины нет договоренностей о новой военной помощи от США

Киев не имел возможности обсудить с Вашингтоном вопрос предоставления нового пакета военной помощи и не имеет никаких договоренностей по этой теме. Об этом сообщил на брифинге в Киеве Владимир Зеленский.

"Помощь, которая нам идет сейчас, это помощь, поддержанная Конгрессом еще год назад. О новой помощи мы пока с США не имели возможности иметь договоренность или обсуждать детали", - сказал Зеленский.

Говоря о желании Киева купить системы ПВО Patriot, Зеленский отметил, что это может быть частью нового пакета помощи, но также будет зависеть от договоренностей. При этом он посетовал на то, что ответа от США относительно закупки Киевом таких систем не поступало.

В конце брифинга, отвечая на вопрос журналиста, Зеленский подчеркнул: "Мы бы очень не хотели, чтобы Америка прекратила помощь".

Президент США Дональд Трамп ранее не стал уточнять, намерен ли он прекратить военную помощь Украине, если переговоры по мирному урегулированию закончатся неудачно. При этом госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты "миллиардов долларов" достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах.