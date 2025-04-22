Перстень Папы Римского уничтожат во избежание подделок
Перстень Папы Римского Франциска уничтожат во избежание подделок. Соответствующую информацию публикует Metro.
По данным издания, уникальное украшение, также известное как Кольцо рыбака, разобьют молотком и положат в гроб во время церемонии прощания с понтификом. Такое решение было принято для гарантии отсутствия копий перстня, который принято было использовать для запечатывания писем воском и проставления официальной печати на документах.
Известно, что перстень каждого понтифика уникален и разрабатывается в Риме мастерами-членами Римской гильдии ювелиров. При этом изделие не может передаваться или создаваться снова.
22 апреля в России начались мессы в память о Папе Римском. Настоятель Римско-католической церкви непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии отец Ян рассказал, что россияне будут молиться за душу понтифика