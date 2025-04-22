Госдеп высказался о военном решении украинского конфликта

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что встреча спецпосланника президента США Кита Келлога по Украине в Лондоне позволит оценить перспективы урегулирования конфликта.

На брифинге она сообщила, что президент США Дональд Трамп «выразил оптимизм» относительно возможности достижения урегулирования. Брюс подчеркнула, что президент Трамп стремится к дипломатическому разрешению конфликта, поскольку и он, и госсекретарь считают, что «это не решить военным путем».

«Я думаю, мы скоро узнаем о результатах в Лондоне», — добавила Брюс.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что в среду в Лондоне США предложат украинским и европейским официальным лицам признать Крым российским и заморозить линию фронта.