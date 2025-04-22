Зеленский: только члены НАТО могут запретить Украине вступать в альянс

Владимир Зеленский заявил, что только страны-члены НАТО могут запретить Украины вступать в этот альянс.

По словам Зеленского, только сами члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины. Кроме того, он также заявил, что Украина пока не получала официальных предложений по отказу или обмену территорий, а также не собирается признавать Крым российским.

«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины», — заявил он.

Помимо этого Зеленский заявил, что Киев согласен на переговоры с Россией только после полного прекращения огня. Возможное установление этого режима будет обсуждаться во время встречи в Лондоне. Зеленский также добавил, что Запорожская АЭС не может быть отдана под управление США, а соглашение о недрах с Белым домом только прорабатывается.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна будет пройти в Ватикане.