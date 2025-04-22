Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что спецпосланник американского президента Кит Келлог отправится на переговоры по Украине в Лондон.

«Келлог там, и он будет проводить эти обсуждения. Мы с нетерпением ждём информации от него, достигнем ли мы или нет определённого успеха в Лондоне», — цитирует её РИА Новости.

По данным источников The Washington Post, США предложат Европе признать Крым российским на переговорах в Лондоне.