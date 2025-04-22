ООН скорбит в связи с уходом из жизни Зураба Церетели

ООН выражает свою скорбь в связи с уходом из жизни скульптора Зураба Церетели, его монумент "Добро побеждает зло" является одним из самых известных произведений искусства на территории штаб-квартиры всемирной организации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Почти каждый день в ООН мы слышим сильные речи и мощные послания, но мало что может сравниться с силой искусства. Сегодня мы скорбим в связи с уходом из жизни Зураба Церетели, скульптора, создавшего одно из самых знаменитых произведений искусства на территории [штаб-квартиры] ООН - монумент "Добро побеждает зло", - сказал он. - Выражаем искренние соболезнования его друзьям и семье".