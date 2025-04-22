Киев будет готов к переговорам, если Россия прекратит огонь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Если Россия прекратит огонь, мы готовы садиться разговаривать и переходить к следующим шагам по прекращению войны», — сказал он.

Ранее российский депутат Андрей Красов заявил, что киевскому режиму продление прекращения огня необходимо для того, чтобы сохраниться у власти и сделать передышку. Он напомнил, что предыдущие два перемирия Украиной не соблюдались, в то время как Россия взяла на себя эти обязательства и выполнила.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, готова ли Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Песков сослался на слова президента России Владимира Путина, который заявил о готовности обсуждать тему прекращения ударов по гражданской инфраструктуре.