Зеленский сделал заявление о признании Крыма территорией России

Украина никогда не признает де-юре, что Крым стал территорией России, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет RT.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты предложат европейским странам признать Крым российским в среду, 23 апреля, в Лондоне на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что готов к переговорам с Москвой, но после безусловного прекращения огня.

«Если оно [прекращение огня] частично, тогда мы готовы к зеркальным мерам. Если не бьем по энергетике — не бьем по энергетике в ответ. Соответственно, если не идут удары дальнобойным оружием — Украина не использует дальнобойное оружие», — заметил политик.

Президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней.

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

По предварительным данным, план может включать размещение европейских миротворцев на Украине.