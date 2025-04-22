Рубио анонсировал масштабную реорганизацию Госдепа

Глава Госдепа США Марко Рубио объявил о масштабной реорганизации с целью избавить ведомство от бюрократии и сократить его персонал. Его слова приводит ТАСС.

Рубио заявил, что «разветвленная бюрократия создала систему, которая больше подчинена радикальной политической идеологии, чем продвижению ключевых национальных интересов США».

«Поэтому сегодня я представляю план всеобъемлющей реорганизации, который позволит ввести Госдепартамент в XXI век», — добавил он.

По словам главы Госдепа, данные меры позволят «талантливым дипломатам ставить интересы США и американцев на первое место». Рубио отметил, что за последние 15 лет произошел «беспрецедентный рост» числа сотрудников ведомства, а ассигнования на его деятельность резко увеличились. Он назвал Госдеп раздутым, забюрократированным и неспособным выполнять свою миссию «в новую эпоху конкуренции великих держав».

Ранее президент США Дональд Трамп объявлял о планах сократить бюджет Госдепа почти наполовину.